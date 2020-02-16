Посол РФ в Турции объяснил, почему нельзя игнорировать угрозы

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16 февраля 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Посол Российской Федерации в Турции Алексей Ерхов сообщил, что продолжает получать угрозы. Дипломат подчеркнул, что этот факт нельзя игнорировать, чтобы обезопасить всех россиян на территории чужого государства.

"Из последних, то, что нападало вчера вечером и сегодня утром, такие вещи как: “Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных” и “Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови” и так далее", - привел пример Ерхов.

Он объяснил, что угрозы касаются не только его и сотрудников российского посольства, но всех граждан РФ. При этом посол отметил, что действовать нужно осторожно, чтобы не разжигать вражду и ненависть между народами.