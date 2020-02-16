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В российском МИД перечислили условия для нормализации отношений с ЕС

, 17:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

В российском МИД перечислили условия для нормализации отношений с ЕС
Фото: pixabay.com

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко рассказал, в каком случае может наладиться диалог между Россией и странами Евросоюза.

Дипломат заявил, что улучшение отношений произойдет в том случае, если ЕС и НАТО поменяют свою политику в отношении Российской Федерации. "Эти принципы даже с самой большой натяжкой нельзя охарактеризовать как какую-то стратегию или внятную политику в отношении России", - заявил Грушко в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Также он подчеркнул, что страны Европы должны демонстрировать больше самостоятельности при построении отношений с Россией.

АБ

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