Российский посол рассказал об искажении истории в Польше

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев рассказал, что Варшава намеренно усилила кампанию по фальсификации истории в преддверии 75-й годовщиной Победы.
"Приближается 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. И как всегда, по мере приближения памятной даты усиливается и кампания по переписыванию и фальсификации истории, девальвированию нашей победы", - сообщил дипломат. Он отметил, что чем ближе будет памятная дата, тем сильнее будет нарастать фальсификация. При этом Андреев подчеркнул, что Россия готова к этому. "У нас есть уверенность в нашей правоте", - подытожил он.