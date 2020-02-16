Российский посол рассказал об искажении истории в Польше

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16 февраля 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев рассказал, что Варшава намеренно усилила кампанию по фальсификации истории в преддверии 75-й годовщиной Победы.

"Приближается 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. И как всегда, по мере приближения памятной даты усиливается и кампания по переписыванию и фальсификации истории, девальвированию нашей победы", - сообщил дипломат. Он отметил, что чем ближе будет памятная дата, тем сильнее будет нарастать фальсификация. При этом Андреев подчеркнул, что Россия готова к этому. "У нас есть уверенность в нашей правоте", - подытожил он.