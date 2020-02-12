МИД: Польша ведет позорную войну с советскими памятниками

Министерство иностранных дел России считает войну, которую власти Польши ведут с памятниками советским воинам, позорной. Об этом сегодня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что ликвидацией памятника, установленного в честь погибших за освобождение города Лешно советских воинов, польские власти совершили очередной акт государственного вандализма. Мария Захарова отметила, что руководство страны старательно увеличивает колоссальный ущерб, нанесенный в последнее время российско-польским отношениям.