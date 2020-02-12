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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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МИД: Польша ведет позорную войну с советскими памятниками

, 17:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

МИД: Польша ведет позорную войну с советскими памятниками
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/Twitter.com
Министерство иностранных дел России считает войну, которую власти Польши ведут с памятниками советским воинам, позорной. Об этом сегодня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
 
Дипломат подчеркнула, что ликвидацией памятника, установленного в честь погибших за освобождение города Лешно советских воинов, польские власти совершили очередной акт государственного вандализма. Мария Захарова отметила, что руководство страны старательно увеличивает колоссальный ущерб, нанесенный в последнее время российско-польским отношениям.
 
В МИД РФ считают, что Польша выходит за границы поведения цивилизованных государств.
ЕТ

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