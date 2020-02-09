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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Экс-президент Польши высмеял требования страны о репарациях от России

, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-президент Польши высмеял требования страны о репарациях от России
Экс-глава Польши Лех Валенса, фото: Eduard Kislinsky/Russian Look/globallookpress.com

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование заместителя главы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.

Об этом он рассказал изданию "Собеседник.ru". Напомним, ранее Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве государства на российские выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Валенса сравнил его заявление с требованием "вернуть ему молодые годы", так как "они уже прошли". По мнению бывшего польского лидера, для улучшения отношений между Россией и Польшей важным шагом может стать диалог.

"Когда мы ссоримся, выигрывают лишь третьи силы. От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона", - заявил Валенса, добавив, что готов посетить парад Победы в российской столице в случае приглашения.

Напомним, официальная Варшава также недовольна компенсациями, которые она получила от Берлина за Вторую Мировую войну. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чаптович, чьи слова процитировала Deutsche welle.

АС

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