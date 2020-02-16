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Министр иностранных дел Японии заявил о смене фазы переговоров с РФ

, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Министр иностранных дел Японии заявил о смене фазы переговоров с РФ
фото: pixabay.com

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап. Его слова приводит RT со ссылкой на телеканал NHK.

"Этапы (переговоров - прим. RT) меняются", - подчеркнул министр. Он отметил, что в настоящее время по основным положениям дискуссии стороны не противостоят друг другу, а, напротив, переходят к позитивному обсуждению.

Мотэги отметил, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с организацией совместно российско-японской хозяйственной деятельности в южной части Курил, а также поездки на эти острова бывших японских жителей.

Ранее, как сообщали "Аргументы недели", губернатор японской префектуры Вакаяма Нисака Ёсинобу сообщил, что медперсонал заподозрил массовое заражение новой коронавирусной инфекцией в больнице "Сайсэйкай арида".

АС

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