Модернизированный вертолет Ка-52М оснастят крылатой ракетой с дальностью до 100 км

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15 февраля 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

фото: вертолет Ка-52 «Аллигатор», сайт Минобороны РФ

В пресс-службе оборонно-промышленного комплекса сообщили, что оснастят новейший российский ударный вертолет Ка-52М авиационной крылатой ракетой, дальность применения которой составит до 100 километров.

«Модернизированный вертолет Ка-52М сможет нести новейшие авиационные крылатые ракеты (КР) «изделие 305», - отметили в ОПК.

Уточняется, что данные ракеты смогут оперативно поражать наземные объекты, в том числе бронетехнику. Кроме того, современный вертолет получит новую кабинную авионику, усовершенствованный прицельно-навигационный комплекс и доработанную винтовую группу.

Напомним, что Ка-52М - это усовершенствованная версия ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор». Его строительство планируют завершить к 2022 году.

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