Эксперт перечислил главные преимущества нового Ил-114-300

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14 февраля 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко прокомментировал сообщение о строительстве первого гражданского самолета Ил-114-300. По его словам, «такая машина действительно нужна» России.

«Такая машина действительно нужна – у нас нет альтернатив пассажирским ближнемагистральным судам именно с возможностью посадки на, скажем так, не сильно оборудованные аэродромы. Если рассматривать машины класса Sukhoi Superjet, то им нужен хороший аэродром, хорошее обслуживание», - пояснил специалист.

Дрозденко также напомнил, что «более неприхотливых» самолетов класса АН 24 уже не осталось. Он отметил, что такие машины уже устарели, поэтому на их замену создаются грузовой вариант - Ил-112В и пассажирский - Ил-114-300.

«В противном случае пришлось бы закупать зарубежные, что в принципе нежелательно делать, не только с точки зрения производства, но и безопасности», - заключил он.

Ранее сообщалось, что РСК «МиГ» приступила к изготовлению фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300.