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Роскосмос отреагировал на информацию об отставке Рогозина

, 20:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Роскосмос отреагировал на информацию об отставке Рогозина
фото: Дмитрий Рогозин, roscosmos.ru

В пресс-службе «Роскосмоса» оценили сообщение о возможной отставке генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина. Известно, что подобная информация появилась в ряде Телеграм-каналов и быстро стала поводом для активного обсуждения в Сети.

«Мы не комментируем слухи и домыслы», - отреагировали в организации.

Ранее сообщалось, что Усть-Катавский вагоностроительный завод, входящий в состав «Роскосмоса», планирует начать выпускать лифты. Кроме того, они работают над созданием инновационного железнодорожного подвижного состава для организации контейнерных перевозок.

Кроме того, Рогозин успел вступить в конфликт с телеведущим Иваном Ургантом после шуток в его адрес.

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