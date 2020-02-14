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Администрация Зеленского подала в суд на журналистов

, 19:15 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: пресс-служба Зеленского

Администрация Зеленского подала в суд на журналистов
интернет-карикатура на Зеленского, появившаяся после его поездки в Оман

Офис президента Украины возмутил телевизионный сюжет о встрече Зеленского с Патрушевым. Украинские журналисты заявили, что это произошло в Омане.

Президент Украины подал в суд на телевизионщиков расследовательской программы. В одном из выпусков они объяснили поездку Зеленского в Оман необходимостью встретиться с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

«Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался любым другим способом с Николаем Патрушевым», — сообщила пресс-служба Зеленского: «Обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениях из каких-то тайных «источников», Офис Президента Украины расценивает как откровенную манипуляцию общественным мнением».

Администрация украинского президента пригрозила телевизионщикам судом. Ранее информацию о встрече Зеленского с Патрушевым опровергли и в Кремле.

Сама поездка Зеленского в Оман на Украине превратилась в скандал. Туда украинский лидер отправился на зимних каникулах. Она породила массу слухов. И поначалу этот визит объяснялся необходимостью встречи Зеленского с Сурковым.

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