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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Зеленского заподозрили во встрече с Сурковым

, 19:42 [ «Аргументы Недели», , ]

Зеленского заподозрили во встрече с Сурковым
Зеленский на встрече с министром иностранных дел Омана на фото пресс-службы

Странный визит президента Украины в Оман дал повод для пересудов. Теперь его подозревают во встрече с Владиславом Сурковым, который занимается Донбассом, будучи помощником президента РФ.

Зеленский вернулся из «тайного» отпуска

Зеленский вернулся из «тайного» отпуска

Сама поездка в Оман, действительно, была странной. Она состоялась на новогодних каникулах. Украинские СМИ только-только рассказали о том, как Зеленский катается на лыжах на Украине, и о том, что он собирается там пробыть до 9 января. И вдруг неожиданная новость. Президент Украины попадается в одном из отелей Омана. А его команда публикует фото встречи с министром иностранных дел этой страны.

В подписи к фото говорилось, что Зеленский переговорил с главой дипведомства Омана по поводу инвестиций. Но Оман является султанатом. И все ключевые вопросы, в том числе и инвестиционные, решает глава государства. Он же и занимается реальными внешнеполитическими связями.

На Украине обратили внимание на помощника Андрея Ермака в украинской делегации. Его присутствие заставило аналитиков ломать голову. Необходимость в нем была непонятной. Он занимается вопросами Донбасса.

Поначалу все решили, что Зеленский решил просто, скататься в Оман. Но теперь уже говорят о том, что президент Украины встречался в Омане с Владиславом Сурковым.

«Могли обсуждать "особый статус" Донбасса, проведение местных выборов и интеграцию "нового" Донбасса на условиях Москвы уже этим летом», — пояснили украински СМИ.

Никаких доказательств встречи не привели ни журналисты, ни аналитики. Скорее всего, это фейк. Впрочем, версия кажется интересной.

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