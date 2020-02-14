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В Кремле назвали враньем сообщения о встрече Патрушева с Зеленским

, 11:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Кремле назвали враньем сообщения о встрече Патрушева с Зеленским
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Aleksey Nikolskyi/ZUMAPRESS.com

В Кремле в пятницу, 14 февраля, назвали враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева в Оман и встрече там с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Соответствующее заявление сделал сегодня утром пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Николай Патрушев якобы прибыл в Оман на чартерном самолете в то время, когда в стране находился украинский лидер Владмир Зеленский. Это произошло в ночь на 8 января. Более того, позже в этот день глава Украины якобы вернулся в Киев на этом же воздушном судне.

ЕТ

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