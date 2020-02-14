Кремль рассматривает две даты для голосования по Конституции

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14 февраля 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

фото с сайта Кремля

Власти сейчас рассматривает две даты для всенародного голосования по поправкам к Конституции. 22 и 29 апреля обсуждали 14 февраля на семинаре для вице-губернаторов, курирующих внутреннюю политику, который проходит в подмосковном санатории "Сенеж".

СМИ ранее со ссылкой на администрацию президента называли дату голосования 22 апреля. Но есть сомнения, что организаторы голосования успеют провести к этой дате всю необходимую подготовку.

Историки напоминают, что 22 апреля 2020 года - 150-летие Владимира Ленина. Коммунисты будут отмечать эту дату.

Источники "Коммерсанта" информируют, что сегодня на семинаре конкретная причина наличия двух потенциальных дат для голосования не называлась.

Владимир Путин вчера на встрече с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции заявил, что голосование надо провести в будний день, который объявят выходным. Сегодня глава государства подписал распоряжение о начале подготовки к общероссийскому голосованию. Организатором голосования будет Центризбирком (ЦИК). На голосование по Конституции выделят более 14 млрд рублей, примерно, как на выборы президента.