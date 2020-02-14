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Грузии напомнили о преступлениях, совершенных при Михаиле Саакашвили

, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Грузии напомнили о преступлениях, совершенных при Михаиле Саакашвили
Фото: pixabay.com

В ходе заседания Совбеза ООН представитель делегации от России Мария Заболоцкая ответила на обвинения со стороны Грузии. Она напомнила Тбилиси о преступлениях, совершенных при Саакашвили.

Заболоцкая привела в пример убийства мирных жителей и находившиеся под международным мандатом российских миротворцев, погибших в результате конфликта с Южной Осетией.

«До сегодняшнего дня Грузия не привлекла к ответственности виновных и не извинилась перед гражданскими жителями Южной Осетии за совершенное преступление. При этом продолжает стараться переложить свою вину на других», - подчеркнула Заболоцкая.

АБ

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