Грузии напомнили о преступлениях, совершенных при Михаиле Саакашвили

В ходе заседания Совбеза ООН представитель делегации от России Мария Заболоцкая ответила на обвинения со стороны Грузии. Она напомнила Тбилиси о преступлениях, совершенных при Саакашвили.
Заболоцкая привела в пример убийства мирных жителей и находившиеся под международным мандатом российских миротворцев, погибших в результате конфликта с Южной Осетией.
«До сегодняшнего дня Грузия не привлекла к ответственности виновных и не извинилась перед гражданскими жителями Южной Осетии за совершенное преступление. При этом продолжает стараться переложить свою вину на других», - подчеркнула Заболоцкая.