Грузии напомнили о преступлениях, совершенных при Михаиле Саакашвили

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14 февраля 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: pixabay.com

В ходе заседания Совбеза ООН представитель делегации от России Мария Заболоцкая ответила на обвинения со стороны Грузии. Она напомнила Тбилиси о преступлениях, совершенных при Саакашвили.

Заболоцкая привела в пример убийства мирных жителей и находившиеся под международным мандатом российских миротворцев, погибших в результате конфликта с Южной Осетией.

«До сегодняшнего дня Грузия не привлекла к ответственности виновных и не извинилась перед гражданскими жителями Южной Осетии за совершенное преступление. При этом продолжает стараться переложить свою вину на других», - подчеркнула Заболоцкая.