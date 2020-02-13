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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Политика 13+

Госдеп США ввел санкции в отношении трех российских компаний

, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]

Госдеп США ввел санкции в отношении трех российских компаний
фото: соцсети

Соединенные штаты Америки с понедельника, 3 февраля, ввели санкции в отношении трех российских организаций. Это следует из документа, опубликованного Госдепартаментом в федеральном реестре.

В нем упомянуты Кумертауское авиационное производственное предприятие, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, Научно-производственное объединение машиностроения. Организации обвиняются в нарушении законодательства США о нераспространении оружия массового поражения.

Как следует из этого документа, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 3 февраля. В список попал также целый ряд китайских компаний и по одной из Ирака и Турции. При этом в США не поясняют, за какие конкретно действия в черный список попали российские компании.

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы недели", средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали в период с ноября 2018 года по июль 2019 года из-за санкций Соединенных штатов Америки.

АС

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