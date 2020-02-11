СМИ назвали сумму, которую Россия заработала благодаря санкциям США

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Соловьёв заинтересовался, в каком состоянии была рассмеявшаяся из-за размера прибавки льгот телеведущая
Убившая мать омская школьница "кричала, чтобы врачи помогли парню, а не маме". Соседи рассказали подробности трагедии
//Экономика 13+
11 февраля 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg
Соловьёв заинтересовался, в каком состоянии была рассмеявшаяся из-за размера прибавки льгот телеведущая
Убившая мать омская школьница "кричала, чтобы врачи помогли парню, а не маме". Соседи рассказали подробности трагедии
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Мария Дегтерева
Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский сделал резонансное заявление. По словам политика, в настоящий момент на Украине…
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Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали…
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Вчера, 10 января, в МИД Латвии к государственному секретарю Андрису…
Незадолго до отставки правительства Медведева по кабинетам Белого дома…
Источник во вторник, 11 февраля, сообщил, что в московском аэропорту Шереметьево сломались последние "Суперджеты". Сегодня "Аэрофлот" отменил…
Александр Максимов, микробиолог из Пермского края, рассказал, как не заразиться китайским коронавирусом 2019-nCoV. Рекомендации медспециалиста…
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Главврач больницы им Гринберга в Перми Анастасия Крутень рассказала о проведенном внутри медучреждения расследовании. Ранее в Сети появилась…
Чем новая украинская «Рабыня Изаура» покорила российское ТВ?
Общество
Несколько ней назад на одном из форумов аноним написал в обсуждении, что ему доставляет удовольствие смотреть на мучения умирающих людей. Он признался, что он медик…
Кто из нас не мечтал найти идеальную работу? «Аргументы недели» составили свой рейтинг если не идеальных, но уж точно оригинальных профессий, которыми можно заработать…
Источник сообщил, что в США разработали план, предусматривающий подготовку журналистами серии репортажей об ухудшении ситуации в северных и северо-восточных районах Сирии…
Специалисты подсчитали, сколько составляет средний заработок таксиста в Москве. Оказалось, чтобы получать зарплату, равную средней по городу, водители должны работать…
Ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) решил покинуть пост главы вуза. Свое решение он объявил 11 февраля на заседании наблюдательного совета вуза.
Днем во вторник, 11 февраля, заявил, что протурецкие группировки сегодня сбили военный вертолет, предположительно, сирийской армии. Происшествие случилось в провинции…
Если раскрутка холодной войны между США и Китаем всё-таки идёт по пути коронавируса, то мы сейчас наблюдаем ответ Китая американцам, потому что для американской экономики…
Бывшего министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело связано…
Кот из Челябинска помог своей хозяйке спастись из горящей квартиры. Отмечается, что пожар случился из-за короткого замыкания.
В мире
Правительство Великобритании планирует ввести полный запрет на продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в стране с 2035 года. Об аналогичных планах…
Метеозависимых москвичей во вторник, 11 февраля, предупредили о низком атмосферном давлении. Однако, согласно последней информации синоптиков, этот показатель, вряд…
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У нас в России традиционно плохо с математикой — подавляющее большинство населения или вовсе заперто в четырёх арифметических действиях, не в силах понять концепцию…
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках совещания с руководителями ведущих государственных СМИ утром во вторник, 11 февраля, сравнил подтасованные факты и фейки…
Инцидент произошел в районе станции Савеловского направления. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России.
Правильное питание
Сборная самопровозглашенной Донецкой Народной Республики по футболу сыграет товарищеский матч в Симферополе. Соперником сборной ДНР станет бахчисарайский «Кызылташ».
Как стать разведчиком? Попасть в СВР России «с улицы» вполне реально
Образование
На Южном Урале только за неделю, по официальным данным, заболели больше 44 тысяч человек. Рост заболеваемости идет среди учащихся техникумов и колледжей, поэтому принято…
Шестилетняя дочь певицы Аллы Пугачевой и артиста Максима Галкина Лиза удивила папу. Счастливый отец рассказал, что девочка во вторник порадовала его настоящим деликатесом…
Депутат Госдумы Руслан Бальбек днем во вторник, 11 февраля, прокомментировал информацию американской контрразведки о том, что Россия и Китай возглавляют список угроз…
В понедельник, 10 февраля, на проспекте Мира в Москве неизвестный злоумышленник ранил двух человек. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники…
Жаркое из блогов
Цена на важнейший российский монотовар нефть продолжает неторопливо снижаться. И эта неторопливость вызывает гораздо больше опасений, чем внезапные падения или взлеты.
В СМИ появилась информация о том, что бывший муж Памелы Андерсон Джон Питерс за 12 дней брака оплатил все долги актрисы, а также обновил ее гардероб. Мужчина якобы лично…
Что стоит за понятием «либералы» и «финансисты» в современном мире? Кто и какие генерирует идеи и концепции?
Основатель телекомпании ТВ2 Аркадий Майофис, несколько лет назад эмигрировавший в Израиль, в своем блоге высказался о том, почему в Тель-Авиве никогда не будет…
Голосование по поправкам в Конституцию планируется провести в будний день, который объявят выходным. По неофициальным данным, основная дата, которая рассматривается…
Константин Бондаренко, политический эксперт с Украины, рассказал, какие действия намерен предпринять Киев с целью скорейшего возвращения территорий, занимаемых…
Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что до вечера среды, 12 февраля, в столице может выпасть до пяти сантиметров снега. Предполагается…
Во вторник стало известно, что власти Таиланда выплатят семье двух детей из России, которые погибли в ходе столкновения катеров у острова Пхукет, более 4 миллионов…
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Народной скупщины Республики Сербии Майя Гойкович откроют V заседание комиссии по сотрудничеству. О чем пойдет речь…
В Башкортостане в больницу доставили двухлетнего ребенка, который в морозную ночь вышел на улицу и едва не замерз насмерть в сугробе. В настоящий момент следователи…
Жаркое из блогов
Поехал мой знакомый к дочери в США. У нее там загородный дом, детки, газончик, травка, все как полагается
В одном из московских хостелов вспыхнул пожар, вследствие чего погибли двое граждан Белоруссии. Данную информацию во вторник, 11 февраля, предоставили в пресс-службе…
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил информацию СМИ о пользе…
Вице-премьер Юрий Борисов, который курирует ТЭК, отправил на доработку энергореформу для промышленности. Он опасается риска ухудшения экономического развития регионов…
Медицинские специалисты обозначили сигналы человеческого организма, свидетельствующие о «тихом инсульте». Он опасен нарушениями в работе головного мозга и провоцирует…
Военный политолог Андрей Кошкин во вторник, 11 февраля, прокомментировал слова президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о наличии у страны "супербыстрых…
Источник сообщает, что старший внук королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс расстроил бабушку. Согласно некоторым данным, его жена Отем разводится с ним после…
10 февраля Приволжский окружной военный суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 выступил со своей последней…
В Госдуму внесен законопроект, предоставляющий многодетным семьям дополнительные возможности на заключение социального контракта. В его рамках государство будет…
Финмарк, самый северный регион Норвегии, может стать районом начала Третьей мировой войны между Российской Федерацией и НАТО. Об этом говорится в материале, размещенном…
Около 400 населенных пунктов в 11 областях Украины остались без электроснабжения. В Госслужбе страны по чрезвычайным ситуациям во вторник, 11 февраля, сообщили, что…
По данным областного управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости ОРВИ находится на 52,54% выше уровня эпидемического порога. Превышение эпидпорога отмечается…
Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил об угрозе срыва встречи в "нормандском формате" в апреле текущего года. Согласно последней информации, это может произойти…
В Счётной Палате России заявили, что коронавирус нанёс удар по отечественному ВВП. Потеря уже составила 0,2%. Мировая экономика при этом может потерять до 300 миллиардов…
На решение социально-экономических задач за последние пять лет в макрорегион направлено более 2 трлн рублей, однако СКФО по прежнему находится в числе отстающих. Об этом…
Перечислены малозаметные признаки появления злокачественного новообразования в легких человека. По данному вопросу высказались специалисты в области онкологии, говорится…
Пожилых людей, а также пассажиров с различными хроническими заболеваниями планируют в ближайшее время эвакуировать с задержанного ранее на карантин в Японии круизного…