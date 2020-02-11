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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

СМИ назвали сумму, которую Россия заработала благодаря санкциям США

, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg

СМИ назвали сумму, которую Россия заработала благодаря санкциям США
доллары, pixabay.com
Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали в период с ноября 2018 года по июль 2019 года из-за санкций Соединенных Штатов Америки.
 
Согласно последним данным журналистов, России якобы удалось заработать "на санкциях" США против Венесуэлы около 900 миллионов долларов. Теперь РФ занимает второе после Канады место по поставкам нефти на американский рынок. Кроме того, российский нефтяной экспорт в Европу также продемонстрировал рост.
 
Причиной наращивания спроса на "черное золото" из России эксперты называют острую нехватку тяжелой сернистой нефти – ее производят в Венесуэле и Иране.
ЕТ

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Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали в период с ноября 2018 года по июль 2019 года из-за санкций Соединенных Штатов Америки.

Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали…

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