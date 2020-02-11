Эксперт оценил информацию СМИ о пользе России от санкций США против Венесуэлы

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11 февраля 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

добыча нефти, pixabay.com

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил информацию СМИ о пользе России от санкций США.

Немецкое издание Die Welt ранее сообщило, что в прошлом году Россия нарастила экспорт нефти в США, поскольку Вашингтон ввел санкции в отношении Ирана и Венесуэлы. Американские НПЗ столкнулись с некоторыми проблемами и были вынуждены обратиться к РФ.

Игорь Юшков подчеркнул, что санкции Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы действительно сыграли в пользу российской стороны, так как по факту Россия заменила Венесуэлу на нефтяном рынке США.