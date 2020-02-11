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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

СМИ: американские санкции пошли России на пользу

, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

СМИ: американские санкции пошли России на пользу
добыча нефти, pixabay.com

Немецкие журналисты заявили, что санкции Соединенных Штатов Америки против Ирана и Венесуэлы пошли России на пользу и помогли стране увеличить экспорт своей сырой нефти на американскую территорию.

Согласно последней информации Агентства энергетической информации при Минэнерго США, в октябре 2019 года РФ обошла Мексику и стала вторым по величине поставщиком нефти в Штаты. Как уточняет kp.ru, уже через месяц Россия установила исторический рекорд – объем поставок "черного золота" в два с половиной раза превысил уровень 2018 года, достигнув 19,2 миллиона баррелей.

Уточняется, что спрос на российские нефтепродукты вырос и на европейской территории – за первые одиннадцать месяцев минувшего года объем поставок увеличился на 3,8 процента.

ЕТ

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Немецкие журналисты заявили, что санкции Соединенных Штатов Америки против Ирана и Венесуэлы пошли России на пользу и помогли стране увеличить экспорт своей сырой нефти на американскую территорию.

Немецкие журналисты заявили, что санкции Соединенных Штатов Америки против Ирана и Венесуэлы пошли России на пользу…

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