Пушков прокомментировал готовность Вашингтона обеспечить Минск нефтью

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1 февраля 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

Российский сенатор Алексей Пушков, фото: Instagram

Российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности США на 100 процентов обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.

На своей странице в сервисе микроблогов Twitter сенатор вспомнил схожую ситуацию: "Узнаваемо: в свое время так "вывели на новый уровень" Януковича на Украине. Посол США Дж.Пайетт сыграл заметную роль", - отметил он.

Напомним, как ранее писали АН, госсекретарь США Майк Помпео на брифинге после сегодняшней встречи с Александром Лукашенко заявил, что США хотят помочь Беларуси создать свое собственное суверенное государство.