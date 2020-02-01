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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

США заявили о готовности обеспечить Беларусь нефтью

, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]

США заявили о готовности обеспечить Беларусь нефтью
Госсекретарь США Майк Помпео, фото: globallookpress.com

Соединенные штаты готовы обеспечить Белоруссию нефтью на 100%. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на брифинге после встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске в субботу.

"США хотят помочь Белоруссии создать свое собственное суверенное государство. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на сто процентов, по конкурентным ценам", - сказал он журналистам.

"Мы - самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно - сказать нам и обратиться к нам", - заявил государственный секретарь Соединенных штатов Америки, выступая 1 февраля перед собравшейся прессой.

Также, по словам господина Помпео, визит в Минск приблизил страны к решению вопроса о снятии санкций. При этом сейчас США не готовы отказаться от ограничительных мер: "Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять".

Напомним, как ранее сообщали АН, сегодня государственный секретарь США Майк Помпео прибыл на территорию Белоруссии. Он провел встречу с Александром Лукашенко. Встреча началась с шуток про диктатуру и про права человека.

АС

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