Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ

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11 февраля 2020, 22:18 [ «Аргументы Недели» ]

Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным публикации в российских СМИ и Telegram-каналах. По мнению политика, журналисты совершают "информационные вбросы".

Лукашенко заявил, что обсуждал "вбросы" о Беларуси в российских СМИ и Telegram-каналах с российскими властями - во время встречи с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, сообщается сегодня на официальном сайте президента Белоруссии.

"Затронули эти темы. Говорит: это не мы. Говорю: как "не мы", если за этим каналом стоит вот такой и такой человек? И называю фамилии известные, которые люто ненавидят или же за деньги что-то начинают в наш адрес искажать", - сказал Лукашенко.

"Мы-то тут свое общество защитим. Но мы же торгуем с РФ. И что значит информационные вбросы по поводу, допустим, какого-то некачественного товара из Беларуси, особенно продуктов питания? Людей это настораживает", - отметил белорусский лидер.

Ранее АН солобщали, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 февраля, рассказал о встрече "глава в глаза" с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась 9 декабря в рамках нормандского саммита в Париже.