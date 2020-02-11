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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Политика 13+

Зеленский рассказал о встрече с Путиным "глаза в глаза"

, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский рассказал о встрече с Путиным
Глава Украины Владимир Зеленский, фото: Старостенко/Синьхуа/globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 февраля, рассказал о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась 9 декабря в рамках нормандского саммита в Париже.

Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин "понял его" в ситуации с Донбассом. Украинский лидер отметил, что Путин "очень прозрачно понял", а также то, что войну в Донбассе нужно заканчивать.

"Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек, несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял", - сказал Зеленский в недавнем интервью.

Глава Незалежной на встрече также "почувствовал настроение, что Россия готова думать" об изменении Минских договоренностей, которые в нынешнем виде, по его словам, "не работают" - так что "это уже ниточка".

Однако, он отметил, что в Москве мечтают о восстановлении Советского Союза в том или ином виде. Это означает возврат территорий. Но без Украины возврат к такому Союзу остается невозможным, подчеркнул Зеленский.

Ранее днем, как писали АН, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию по установлению безопасности на востоке Украины.

АС

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