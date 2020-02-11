Зеленский и Меркель договорились соблюдать Минские соглашения

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11 февраля 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию по установлению безопасности на востоке Украины.

В ходе разговора главы двух стран условились в своих действиях придерживаться договоренностей, которых удалось достичь на саммите «нормандской четверки». Также Меркель и Зеленский подчеркнули важность соблюдения Минских соглашений.

«Канцлер ФРГ и президент Зеленский обсудили, прежде всего, ситуацию в области безопасности на востоке Украины и подчеркнули необходимость полной реализации минских соглашений и решений саммита "нормандского формата"... Они договорились продолжать контакты», - сообщили в Германии.