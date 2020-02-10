Меркель прокомментировала решении Крамп-Карренбауэр не занимать её место

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10 февраля 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала решение своей предполагаемой преемницы решении Аннегрет Крамп-Карренбауэр не баллотироваться в канцлеры ФРГ.

«Я приняла к сведению это решение сегодня с уважением, но и сожалею о нем. Могу представить, что оно далось Аннегрет Крамп-Карренбауэр нелегко, и я благодарю ее за готовность сопровождать процесс выбора кандидата на должность канцлера в качестве председателя партии», - заявила Меркель.

Она также добавила, что планирует продолжить сотрудничество с Крамп-Карренбауэр по вопросу выбора нового кандидата на пост канцлера.