Меркель прокомментировала решении Крамп-Карренбауэр не занимать её место

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала решение своей предполагаемой преемницы решении Аннегрет Крамп-Карренбауэр не баллотироваться в канцлеры ФРГ.
«Я приняла к сведению это решение сегодня с уважением, но и сожалею о нем. Могу представить, что оно далось Аннегрет Крамп-Карренбауэр нелегко, и я благодарю ее за готовность сопровождать процесс выбора кандидата на должность канцлера в качестве председателя партии», - заявила Меркель.
Она также добавила, что планирует продолжить сотрудничество с Крамп-Карренбауэр по вопросу выбора нового кандидата на пост канцлера.