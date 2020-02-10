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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Ангела Меркель теперь осталась без преемницы

, 13:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.ru

Ангела Меркель теперь осталась без преемницы
pixabay.com

Министр обороны Германии и глава партии «Христианско-демократический союз» Аннегрет Крамп-Карренбауэр уйдет с поста партийного лидера. При этом женщина не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера страны.

На заседании президиума партии Аннегрет, которую считали преемницей Ангелы Меркель, заявила, что к лету снимет с себя все обязанности председателя и подготовит место для другого кандидата в канцлеры. Причиной для этого она назвала контакты членов партии с националистической «Альтернативой для Германии» и ультра-левой «Левые». Крамп-Карренбауэр выступает радикально против сотрудничества с обеими партиями.

Меркель, в свою очередь,  поблагодарила политика за работу и высказалась за то, чтобы та осталась на посту министра обороны

Ангела Меркель - первая женщина на посту федерального канцлера Германии.

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ЕЧ

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