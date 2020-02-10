В Таиланде будут пересмотрены меры по контролю за оружием в воинских частях

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10 февраля 2020, 08:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча распорядился пересмотреть меры безопасности в оружейных комнатах в воинских частях. Это произошло после стрельбы в торговом центре, в результате которой погибли и были ранены десятки людей.

"Даже если бы мы настаивали на том, что полностью следовали надлежащей процедуре обеспечения безопасности, вопрос в том, что еще мы могли бы сделать, чтобы повысить ее эффективность?", – говорит он. Также политик отметил: оружие было взято после того, как злоумышленник застрелил офицера, охранявшего арсенал, а это является поводом для беспокойства.

Вместе с тем командующий вооруженными силами королевства Апират Конгсомпонг отметил ключевую ошибку, которая могла привести к краже оружия. По его мнению, нападавший очень хорошо знал людей в оружейной, а они не ожидали от него подобных действий.

Всем армейским подразделениям Таиланда был разослан срочный приказ о принятии более строгих мер безопасности. Так, например, пули и пулеметы больше не будут храниться на каком-либо посту охраны.

Ранее Прают Чан-Оча назвал мотив поступка человека, открывшего стрельбу по людям недалеко от торгового центра на северо-востоке страны.