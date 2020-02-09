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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Премьер Таиланда назвал причину, по которой солдат открыл стрельбу по людям

, 08:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Премьер Таиланда назвал причину, по которой солдат открыл стрельбу по людям
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча назвал мотив поступка военнослужащего, который открыл стрельбу по людям недалеко от торгового центра на северо-востоке страны.

«Мотивом был бытовой конфликт между преступником и его сослуживцами из-за продажи дома ... Командование сухопутных войск будет разбираться в деталях этого конфликта», - пояснил премьер государства.

Ранее начальник главного управления национальной полиции Таиланда генерал Чактхип Чайчинда сообщил о ликвидации злоумышленника рано утром (по местному времени). В результате происшествия погибли 26 человек, ещё 63 - пострадали. Известно, что мужчина забаррикадировался в торговом центре с 16 заложниками.

БА

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