В Таиланде сообщили о ликвидации устроившего стрельбу военного

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9 февраля 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Стало известно о ликвидации военнослужащего, который устроил стрельбу по людям на северо-востоке Таиланда. Отмечается, что в результате происшествия погибли более 20 человек, ещё 63 - пострадали.

«Преступник ликвидирован бойцами спецназа. Это произошло 15 минут назад. Нам сообщило об этом командование полицейского отряда спецназа», - сообщили местные СМИ минувшей ночью.

Начальник главного управления национальной полиции Таиланда генерал Чактхип Чайчинда подтвердил данную информацию. Он не стал раскрывать подробности операции, отметив, что скоро об этом расскажет премьер-министр страны.

Ранее сообщалось, что злоумышленник взял в заложники около 16 человек и забаррикадировался на 4-м этаже торгового центра. Есть данные, что солдат отправил несколько бессвязных сообщений перед нападением с критикой в адрес коррупционеров.