Устроивший стрельбу в Таиланде военнослужащий захватил заложников

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8 февраля 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Военнослужащий, устроивший стрельбу в Таиланде, взял в заложники 16 человек. Он держит их на 4-м этаже торгового центра. Об этом 8 февраля сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местное телевидение.

По данным местных СМИ, стрелок забаррикадировался. На место прибыл спецназ, который в настоящий момент не предпринимает никаких активных действий. Ведутся ли с военнослужащим переговоры, пока не сообщается.

Между тем, мотивы нападавшего остаются неясными. Есть информация о том, что солдат отправил несколько бессвязных сообщений перед нападением на людей с критикой в адрес коррупционеров, передает агентство ТАСС.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча отслеживает ситуацию со стрельбой в городе Накхонратчасима. Он призвал руководство армии приложить все усилия к поимке злоумышленника и оказать помощь всем пострадавшим.

Ранее АН сообщали, что на северо-востоке Таиланда военнослужащий открыл стрельбу по людям. В результате случившегося погибли не менее 12 человек. Источники утверждают, что в результате стрельбы есть и пострадавшие.