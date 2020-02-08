Военнослужащий открыл стрельбу по людям в Таиланде, 12 погибших

В городе Накхонратчасима, расположенном на северо-востоке Таиланда, военнослужащий открыл стрельбу по людям. Согласно последней информации, в результате случившегося погибли не менее 12 человек.

Источники утверждают, что в результате стрельбы есть пострадавшие, однако их точное количество пока не сообщается. Установлено, что огонь открыл рядовой одной из частей таиландских сухопутных войск. Военный угнал внедорожник и проехал на нем по городу, периодически стреляя по людям.

Преступнику удалось скрыться. В настоящий момент его местонахождение устанавливает полиция.