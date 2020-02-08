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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Военнослужащий открыл стрельбу по людям в Таиланде, 12 погибших

, 15:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Военнослужащий открыл стрельбу по людям в Таиланде, 12 погибших
пистолет, pixabay.com
В городе Накхонратчасима, расположенном на северо-востоке Таиланда, военнослужащий открыл стрельбу по людям. Согласно последней информации, в результате случившегося погибли не менее 12 человек.
 
Источники утверждают, что в результате стрельбы есть пострадавшие, однако их точное количество пока не сообщается. Установлено, что огонь открыл рядовой одной из частей таиландских сухопутных войск. Военный угнал внедорожник и проехал на нем по городу, периодически стреляя по людям.
 
Преступнику удалось скрыться. В настоящий момент его местонахождение устанавливает полиция.
 
ЕТ

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