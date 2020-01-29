Подмосковье: пьяный мужчина устроил стрельбу на железной дороге

Стрельбу открыл пьяный житель Волгограда на железнодорожных путях в подмосковных Люберцах.Инцидент произошел на улице Лорха в поселке Красково.
Объяснить причину своего поведения мужчина не смог. Его передали полиции. Возбуждено уголовное дело.
//Происшествия 13+
29 января 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня
Стрельбу открыл пьяный житель Волгограда на железнодорожных путях в подмосковных Люберцах.Инцидент произошел на улице Лорха в поселке Красково.
Объяснить причину своего поведения мужчина не смог. Его передали полиции. Возбуждено уголовное дело.
Мария Дегтерева
Елена Середа
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
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