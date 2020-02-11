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11 февраля 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что отказ от ДРСМД стал демонстрацией силы альянса.

Столтенберг выразил мнение, что решение отказаться от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности продемонстрировало всему миру сплоченность и силу стран, входящих в НАТО.

«Господин Столтенберг этим заявлением хотел еще раз всех заверить, что мозг НАТО мертв, и осталась только сила, которая без ума все разрушает», - прокомментировала Захарова слова Столтенберга в соцсети.