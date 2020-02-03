Захарова оценила высказывания польского министра о «победе» в споре с Россией

//Политика 13+

3 февраля 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: соцсети

Мария Захарова прокомментировала слова главы польского Министерства иностранных дел Яцека Чапутовича о том, что Варшава победила Россию в «историческом споре».

Ранее Чапутович заявил, что именно Польша вышла победителем в споре с Российской Федерацией. Министр призвал страны успокоиться и начинать налаживать отношения, поскольку государства являются соседями. «Я также думаю, что этот исторический спор с Россией мы определённо выиграли. Россия попыталась навязать своё повествование истории, однако это не удалось», - сказал он.

«Так думают все Наполеоны: и Бонапарт и в больнице», - написала официальный представитель российского МИД в соцсети.