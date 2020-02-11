В Кремле назвали имя куратора по Украине

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11 февраля 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении украинского государства.

По словам Пескова, в должности замглавы администрации президента продолжит заниматься украинской проблематикой, а также вопросами интеграции России с другими странами Дмитрий Козак. Он и есть "главный по тарелочкам".

"Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами", - сказал Песков, добавив, что точную формулировку зафиксируют в "распределении обязанностей, которые пока не формализованы".

При этом прошение об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова, курировавшего вопросы сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией и урегулирование конфликта на востоке Украины, до сих пор не подписано, сообщил Песков.

Напомним, ранее в Кремле прокомментировали возможность введения новых санкций со стороны Соединенных штатов Америки, связанных с тем, что Российская Федерация оказывает поддержку Венесуэле и, в частности, Николасу Мадуро.