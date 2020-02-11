Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Политика 13+

В Кремле назвали имя куратора по Украине

, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле назвали имя куратора по Украине
фото: pixabay.com

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении украинского государства.

По словам Пескова, в должности замглавы администрации президента продолжит заниматься украинской проблематикой, а также вопросами интеграции России с другими странами Дмитрий Козак. Он и есть "главный по тарелочкам".

"Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами", - сказал Песков, добавив, что точную формулировку зафиксируют в "распределении обязанностей, которые пока не формализованы".

При этом прошение об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова, курировавшего вопросы сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией и урегулирование конфликта на востоке Украины, до сих пор не подписано, сообщил Песков.

Напомним, ранее в Кремле прокомментировали возможность введения новых санкций со стороны Соединенных штатов Америки, связанных с тем, что Российская Федерация оказывает поддержку Венесуэле и, в частности, Николасу Мадуро.

АС

//картина дня

В мире

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

У действующих на луганском фронте военнослужащих Вооруженных сил Украины в последнее время наблюдается «февральское обострение». Об этом рассказали в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали в период с ноября 2018 года по июль 2019 года из-за санкций Соединенных Штатов Америки.

Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Новый коронавирус из Китая, напугавший мировое сообщество, получил официальное имя. Как заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, вирус будет…

В московском детсаду развесили праздничные плакаты к 75-летию Победы, на которых в образе фронтовиков в грязи и крови изображены дети. Воспитанникам детского садика…

//новости ан

//новости ан

В Американском зоопарке на День влюблённых можно будет назвать таракана именем бывшей — и скормить хищнику. Это для тех, чья душа требует мести за особенно жесткое…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Несколько ней назад на одном из форумов аноним написал в обсуждении, что ему доставляет удовольствие смотреть на мучения умирающих людей. Он признался, что он медик…

//новости ан

//новости ан

Правительство Великобритании планирует ввести полный запрет на продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в стране с 2035 года. Об аналогичных планах…

//новости ан