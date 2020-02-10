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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Кремле прокомментировали возможные новые санкции США против России

, 14:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

В Кремле прокомментировали возможные новые санкции США против России
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Dmitry Golubovich/Global Look Press

В понедельник, 10 февраля, в Кремле прокомментировали возможность введения новых санкций со стороны Соединенных Штатов Америки из-за того, что Российская Федерация оказывает поддержку Венесуэле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США прибегают к незаконным ограничениям для достижения собственных целей. По его словам, подобная практика является пагубной. Россия в свою очередь выступает против подобных действий.

В Кремле убеждены, что от этой практики страдают многие страны, а сама она противоречит нормам международного права.

ЕТ

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