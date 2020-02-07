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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Лавров об угрозах США ввести санкции против "Роснефти": "Мы к этому уже привыкли"

, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Лавров об угрозах США ввести санкции против
Фото: Сергей Ларвов , kremlin.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя планы Соединённых Штатов ввести ограничения в отношении «Роснефти» из-за сотрудничества России с Венесуэлой, заявил, что Москва привыкла к «угрозам» Вашингтона.

«Я слышал очередные угрозы из Вашингтона - наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому уже привыкли. Привыкли и к тому, что, не стесняясь, американские официальные лица заявляют: "Да, Вашингтон привержен доктрине Монро"», - высказал Лавров.

Дипломат добавил, что такая «опека» считается оскорблением для всех латиноамериканских стран, какую позицию они бы не занимали по Венесуэле или иной международной проблеме. Однако, Лавров отметил, если такое положение их устраивает, то это «их суверенное право».

Ранее сенатор Алексей Пушков оценил заявление властей Великобритании о готовности снять частично антироссийские санкций.

БА

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