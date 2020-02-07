Пушков прокомментировал стремление Британии снять часть антироссийских санкций

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7 февраля 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление властей Великобритании о готовности снять частично антироссийские санкций. Англия намерена отменить введенные пошлины не некоторые российские товары по окончании переходного периода выхода из Европеского союза.

Сенатор Алексей Пушков считает, что от санкций Англия пострадала больше, чем Россия, и теперь Лондон намерен улучшить "торговую историю".

"Отмена Британией пошлин на отдельные российские товары не означает улучшения политических отношений с Россией. Чисто торговая история. Другое дело, что от плохих отношений урон несёт скорее Лондон, чья международная роль малозаметна, а не Москва - один из признанных лидеров мировой политики", - написал политик в Twitter.

В документах, опубликованных на официальном сайте британского правительства отмечается, что экономические ограничения планируется отменить, когда в Великобритании завершится переходный период из Евросоюза. Ограничительные меры касаются алюминиевой фольги, бесшовных металлических и чугунных труб, трубных фитингов из стали или чугуна, мочевины и ферросилиция - кремниево-железного сплава. Санкции на импорт нитрата аммония, электротехнической стали, холоднокатаного плоского проката и горячего плоского проката сохранятся.

Великобритания в ночь на субботу, 1 февраля, вышла из ЕС. Пушков предполагал, как после этого начнут развивать отношения между двумя странами.