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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

В Кремле оценили заявление Лукашенко перед встречей с Путиным в Сочи

, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле оценили заявление Лукашенко перед встречей с Путиным в Сочи
Путин и Лукашенко, фото с сайта Кремля

В Кремле оценили заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. "Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времён нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны", - заявил Лукашенко после переговоров с Путиным.

Им удалось прийти к общему согласию в вопросе поставок нефти и газа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" прокомментировал заявление Лукашенко перед поездкой в Сочи 7 февраля.

Как подтвердил Песков, "это вопрос очень эмоциональный". Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Путин и Лукашенко "лично делают очень много для развития двусторонних отношений", - передает RT.

Песков отметил, что и Россия остаётся суверенным государством, и Белоруссия остаётся суверенным государством, защищая и отстаивая прежде всего свои собственные интересы, а оба лидера встречаются для достижения "общих союзных интересов".

ИЧ

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