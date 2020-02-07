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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Женщина впервые стала послом Великобритании в США

, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Женщина впервые стала послом Великобритании в США
Карен Пирс, Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com
Женщина впервые стала послом Великобритании в Соединенных Штатах Америки. Соответствующее заявление днем в пятницу, 7 февраля, сделали сотрудники британского Министерства иностранных дел.
 
Послом Британии в США назначили Карен Пирс, которая в настоящий момент занимает должность постпреда при ООН и постпреда в СБ ООН. Подчеркивается, что Ее Величество королева назначила нового посла после того, как премьер-министр Великобритании одобрил кандидата, которого ранее порекомендовал министр иностранных дел страны.
 
В сообщении внешнеполитического ведомства уточняется, что Пирс является одним из самых опытных британских дипломатов.
ЕТ

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