Женщина впервые стала послом Великобритании в США

Женщина впервые стала послом Великобритании в Соединенных Штатах Америки. Соответствующее заявление днем в пятницу, 7 февраля, сделали сотрудники британского Министерства иностранных дел.

Послом Британии в США назначили Карен Пирс, которая в настоящий момент занимает должность постпреда при ООН и постпреда в СБ ООН. Подчеркивается, что Ее Величество королева назначила нового посла после того, как премьер-министр Великобритании одобрил кандидата, которого ранее порекомендовал министр иностранных дел страны.

В сообщении внешнеполитического ведомства уточняется, что Пирс является одним из самых опытных британских дипломатов.