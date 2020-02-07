Получить российское гражданство станет проще, рассказали в правительстве

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7 февраля 2020, 07:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики сообщили, что правительство разрабатывает законопроект, направленный на упрощение получения российского гражданства представителям других стран.

В правительстве уточнили, что хотят сделать пункт закона «О гражданстве РФ», который делает обязательным условием получения российского паспорта иностранными гражданами отказ от иного гражданства, недействительным.

Кроме того, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что из закона могут убрать требование о непрерывном проживании иностранного лица в РФ на протяжении пяти лет и необходимость подтверждать источник своего дохода.

«Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России», - отметил вице-спикер ГД Петр Толстой.

Все поправки после согласования с администрацией президента могут внести на рассмотрение в ГД уже в этом месяце.

Ранее власти США сообщили об ужесточении правил выдачи виз для туристов, которые приезжают в страну рожать для автоматического получения американского гражданства.