Власти США могут ужесточить выдачу виз для туристов, приезжающих рожать

Власти Соединенных Штатов Америки намерены ужесточить правила выдачи виз для туристов, которые приезжают в страну рожать с целью автоматического получения американского гражданства их детьми.

Предполагается, что будут ужесточены требования для получателей визы типа B – она выдается людям для краткосрочной поездки с туристическими или деловыми целями. Если уполномоченные органы заподозрят, что проситель визы хочет получить документ для обретения гражданства, они будут иметь возможность отказать в визе. Уточняется также, что у беременных женщин, которые направляются в США с деловыми целями, не будет никаких проблем.

Вышеуказанное решение вызвано решением президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ужесточить миграционную политику страны.