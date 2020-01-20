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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Власти США могут ужесточить выдачу виз для туристов, приезжающих рожать

, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Власти США могут ужесточить выдачу виз для туристов, приезжающих рожать
флаг США, pixabay.com

Власти Соединенных Штатов Америки намерены ужесточить правила выдачи виз для туристов, которые приезжают в страну рожать с целью автоматического получения американского гражданства их детьми.

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Предполагается, что будут ужесточены требования для получателей визы типа B – она выдается людям для краткосрочной поездки с туристическими или деловыми целями. Если уполномоченные органы заподозрят, что проситель визы хочет получить документ для обретения гражданства, они будут иметь возможность отказать в визе. Уточняется также, что у беременных женщин, которые направляются в США с деловыми целями, не будет никаких проблем.

Вышеуказанное решение вызвано решением президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ужесточить миграционную политику страны.

 
ЕТ

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