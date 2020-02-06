У президента Украины не оплатили новогоднее обращение

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6 февраля 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Зеленский на скриншоте новогоднего обращения

Администрация президента Украины не оплачивала расходы на съемку новогоднего обращения Владимира Зеленского. Таков был официальный ответ госуправления делами украинского лидера. Документ опубликовали украинские СМИ.



Новогоднее обращение Зеленского наделало много шума. Оно было искренним и трогательным. Правда, речь президента Украины была ни о чем. Он сделал упор на эмоции.

Первый скандал был связан с тем, что некоторые каналы заменили Зеленского на поздравления Порошенко. Теперь новый казус. Украинские СМИ отправили запрос в адрес упраделами Зеленского. Они спросили: в какую цену обошлись съемки. Выяснилось, что никто ничего за это не платил.

«Документы на получение услуг, связанных с подготовкой поздравления президентом Украины Владимиром Зеленским граждан с Новым годом, в Государственное управление делами не поступали, и, соответственно, оплата за них не осуществлялась», — ответили в ведомстве.

Скорее всего, новогоднее обращение президент Украины снимал за собственный счет. В принципе, экономия разумная. Бюджет официльного Киева трещит по швам. Под конец года, в украинской казне не осталось денег.