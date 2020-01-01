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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

На Украине два телеканала показали обращение Порошенко вместо Зеленского

, 15:21 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: youtube

На Украине два телеканала показали обращение Порошенко вместо Зеленского
скриншот видео новогоднего обращения Порошенко

Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» в последние минуты уходящего года показали обращение Порошенко вместо Зеленского. Речь действующего президента Украины была показана позднее.

Показавшие обращение Порошенко телеканалы принадлежат структурам Порошенко. Этим и объясняется вольность с новогодним посланием. Бывший президент Украины выступил вместо действующего.

«В новогодних цветах есть какая-то магическая сила», — заявил Порошенко, и принялся поздравлять зрителей «Прямого» и «Пятого» телеканалов. Потом он принялся рассказывать о том, как борется его партия «Европейская солидарность».

Судя по всему, подмена обращений стала маленькой местью Порошенко. В прошлом году телеканал Коломойского показал сначала обращение Владимира Зеленского. Только позднее он победил в президентских выборах, а под Новый год был еще шоуменом.

Порошенко у Коломойского показали позднее. Точно так же поступили и подконтрольные лидеру «Европейской солидарности» телеканалы. Они показали Зеленского после бывшего президента Украины.

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