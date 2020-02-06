Политолог оценил жалобу евродепутата на Apple из-за принадлежности Крыма

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6 февраля 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Российский политолог Иван Мезюхо оценил действия литовского депутата в Европарламенте, который раскритиковал решение компании Apple обозначить Крымский полуостров как часть Российской Федерации.

Мезюхо отметил, что Крым и без того является частью России, а потому в компании Apple были вынуждены признать этот факт, передаёт Радио Sputnik. Также политолог заявил, что действия депутата доказывают, что Литва выбрала для себя антироссийский путь, при котором русофобия является частью внешнеполитической стратегии.

«Депутат Европарламента Ауштрявичюс пиарится, пытается набрать политические очки как внутри страны, так и на внешнем контуре. Я думаю, что его инициатива – абсолютно безумная, она ни к чему не приведет», - считает Мезюхо.