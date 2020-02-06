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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В ЕП возмущены решением Apple обозначить Крым как часть России

, 14:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В ЕП возмущены решением Apple обозначить Крым как часть России
Фото: pixabay.com

В Европарламенте возмутились поступком компании Apple, которая в своих приложениях обозначила Крымский полуостров как часть Российской Федерации. «Этот шаг неприемлем», - заявил депутат ЕП от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

По словам депутата, Apple создали прецедент, который может быть повторен другими странами с недемократическим режимом. Свои мысли он высказал в запросе, который направил в Еврокомиссию.

«Если транснациональные корпорации … нарушают нормы ЕС и международного права и соблюдают при этом сомнительные законы некой третьей страны, как в случае с Apple в России, какими механизмами располагает ЕС для оценки их деятельности и предотвращения нарушения с их стороны норм ЕС и международного права?» - вопрошает Ауштрявичюс.

АБ

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