Компания Apple закрыла магазины в Китае из-за коронавируса

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1 февраля 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

Galina Barbieri, globallookpress.com

Корпорация Apple объявила о закрытии своих магазинов в Китае из-за распространения коронавируса 2019-nCoV. Магазины Apple закрыты на территории материкового Китая до 9 февраля. В заявлении компании говорится, что закрытие магазинов является превентивными мерами, и они предприняты с целью обеспечения общественной гигиены.

Новый тип вируса 2019-nCoV зафиксирован в Китае в конце декабря 2019 года. На данный момент версия экспертов: очаг коронавируса - рынок морепродуктов в городе Ухань.

По последним новостям из Китая, жертвами коронавируса стали более 250 человек. Более 11 тысяч человек заразились. В России коронавирус диагностирован у студентки из Китая в Тюменской области и у гражданина КНР в Забайкалье. Люди, контактирующие с ними, не заразились.

Ранее гендиректор американской корпорации Тим Кук говорил, что у компании проблем из-за коронавируса не будет.