В Верховной Раде пролилась кровь Тимошенко

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6 февраля 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: фейсбук

рука Тимошенко на фото депутата Верховной Рады Мотовиловца

Скандально известную депутата Верховной Рады Юлию Тимошенко поймали окровавленной в зале заседаний. Сейчас там проходит обсуждение закона о земле. И Тимошенко порезалась.

Кровопролитие произошло во время блокирования трибуны депутатами. Тимошенко сумела занять место председателя парламента. Она вцепилась в микрофон так сильно, что порезалась.

Фото истекающей кровью Юлии Тимошенко опубликовал другой дептат Андрей Мотовиловец. И этот снимок, наверное, может стать символом земельной реформы.

Сама реформа уже набрала скандальные очки. Она уже спровоцировала ряд громких акций. Эксперты утверждают, что нововведения убьют украинское сельское хозяйство.

В знак протеста фермеры уже блокировали дороги. В самом Киеве уже прошли несколько митингов. Собственно, и нынешнее голосование проходит достаточно напряженно. У здания украинского парламента собрались активисты. Они митингуют против земельной реформы. Суть ее заключается в продаже земли. По мнению политологов, после открытия рынка земли, ее скупят крупные бенефициары из Европы и США.