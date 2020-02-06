Зюганов призвал Мишустина обсудить экономические проблемы

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6 февраля 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к новому премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением обсудить экономические проблемы в стране. «Нынешний бюджет не в состоянии выправить положение», - считает Зюганов.

«Нам надо сейчас ремонтировать Конституцию. Прежде всего, подумать, как выправить этот курс. Мы приглашаем Мишустина с его министрами, чтобы обсудить эти проблемы во фракции», - заявил лидер КПРФ.

Зюганов подчеркнул, что прошедших с момента назначения нового главы правительства трёх недель вполне достаточно, чтобы подготовить официальное заявление. Также он отметил, что текущий бюджет не может справиться со всеми проблемами.