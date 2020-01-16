Зюганов объяснил решение КПРФ воздержаться от голосования в ГД по Мишустину

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16 января 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: Геннадий Зюганов, сайт Госдумы РФ

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему партия воздержалась от голосования в Государственной думе по вопросу назначения главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

Депутаты от КПРФ воздержатся при голосовании за кандидатуру Мишустина

«Учитывая, что наши требования отставки правительства, изменения Конституции в пользу повышения контроля над исполнительной властью законодательной выполнено, мы воздержимся от голосования за и против», - пояснил Зюганов.

При этом депутат отметил, что фракция хочет посмотреть, какой состав правительства и какую программу предложат Михаил Мишустин и президент Владимир Путин. По его словам, партия отнесется положительно ко всем решениям, которые соответствуют её программным пожеланиям. Зюганов добавил, что в таком случае КПРФ сможет выдвинуть своих кандидатов на министерские посты.