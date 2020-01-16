Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Зюганов объяснил решение КПРФ воздержаться от голосования в ГД по Мишустину

, 14:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Зюганов объяснил решение КПРФ воздержаться от голосования в ГД по Мишустину
Фото: Геннадий Зюганов, сайт Госдумы РФ

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему партия воздержалась от голосования в Государственной думе по вопросу назначения главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

Депутаты от КПРФ воздержатся при голосовании за кандидатуру Мишустина

Депутаты от КПРФ воздержатся при голосовании за кандидатуру Мишустина

«Учитывая, что наши требования отставки правительства, изменения Конституции в пользу повышения контроля над исполнительной властью законодательной выполнено, мы воздержимся от голосования за и против», - пояснил Зюганов.

При этом депутат отметил, что фракция хочет посмотреть, какой состав правительства и какую программу предложат Михаил Мишустин и президент Владимир Путин. По его словам, партия отнесется положительно ко всем решениям, которые соответствуют её программным пожеланиям. Зюганов добавил, что в таком случае КПРФ сможет выдвинуть своих кандидатов на министерские посты.

БА

//картина дня

Общество

Михаил Мишустин: цифровизация, бизнес, госуправление

Михаил Мишустин: цифровизация, бизнес, госуправление

После обращения президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию, правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. На его место встанет Михаил Мишустин, приверженец свободного бизнеса и цифровизации.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, планируется провести до 1 мая 2020 года. По некоторым данным, Совет верхней палаты российского парламента утвердит план реализации положений послания президента Федеральному собранию…

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, планируется провести до 1 мая 2020 года. По некоторым данным…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Число пострадавших после того, как самолет сбросил топливо на школы в Калифорнии, значительно увеличилось. Уже более 60 человек обратились за медицинской помощью из-за…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Итак, сейчас «Зенит» работает в Катаре. Здесь контрольные матчи состоятся 21 и 25 января - с катарским «Аль-Увайнахом» и австрийским «Ред Булл Зальцбургом» соответственно…