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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

У Порошенко пообещали Зеленскому «дать по голове»

, 21:18 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: фейсбук

У Порошенко пообещали Зеленскому «дать по голове»
Владимир Зеленский на фото Globalluckpress/ Danil Shamkin

Депутат порошенковской «Европейской солидарности» Владимир Арьев выступил с угрозами в адрес президента Украины. С этим он оскандалился на своей фейсбук-странице.

Слова депутата стали реакцией на «политические преследования». По крайне мере, их заявил парламентарий.

«За откровенно политические преследования потом придется ответить, президент Зеленский!» — заявил Арьев: «Передайте кто-то этому верховному куратору правоохранительной системы, мелочность и мстительность злым людям дают хорошие ощущения на короткое время. А потом фигурально бьют по голове. В некоторых случаях в истории, даже не фигурально».

Как сообщают украинские СМИ, под политическими преследованиями «порошенковец» имел в виду уголовные дела, которые возбуждены против бывшего президента Украины.

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